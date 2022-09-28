«Утро в Лондоне похоже на...» Стефанос Циципас показал, как спит с ракеткой в постели

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост в своём «твиттере». На снимке Циципас спит с ракеткой в постели.

«Утро в Лондоне похоже на...» — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива стефаноса циципаса

Напомним, в минувшие выходные Стефанос Циципас в составе сборной Европы принял участие в выставочном турнире под названием «Кубок Лэйвера», который прошёл в Лондоне (Великобритания). За сборную мира выступили Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минор и Джек Сок. Им противостояла команда Европы, цвета которой, помимо Циципаса, защищали Каспер Рууд, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей. Сборная мира обыграла европейцев со счётом 13:8. Этот турнир стал прощальным для 41-летнего Роджера Федерера.

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