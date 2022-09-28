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Ник Кирьос не смог попасть на корт в Мельбурне и обрушился на австралийскую федерацию

Ник Кирьос не смог попасть на корт в Мельбурне и обрушился на австралийскую федерацию
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Финалист Уимблдона 2022 года, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос обрушился с критикой на Tennis Australia, после того как не смог найти свободный корт в Мельбурне, чтобы потренироваться.

«Пришёл на тренировку в Мельбурн и не смог попасть на корт. Ничего не изменилось. Когда вы уже начнёте отдавать приоритет игрокам?» — написал Кирьос в своих социальных сетях, тегнув Tennis Australia.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.

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