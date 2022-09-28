Ник Кирьос назвал наихудший совет, который ему когда-либо давали

Финалист Уимблдона 2022 года, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в социальных сетях, рассказал, какой совет из тех, что ему давали, был наихудшим.

«Быть реалистичным», — ответил он.

Фото: из соцсетей ника кирьоса

На Открытом чемпионате США 2022 года Кирьос дошёл до четвертьфинала. В четвёртом круге он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.