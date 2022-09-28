Шамиль Тарпищев отреагировал на присвоение Касаткиной звания «Заслуженный мастер спорта»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что российской теннисистке Дарье Касаткиной приказом № 145 от 15 сентября 2022 года присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».
«Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила. По спортивным достижениям всё заслуженно, вопросов нет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
25-летняя Касаткина в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах «Большого шлема» в своей карьере. Дарья дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2022, где проиграла будущей чемпионке, Иге Свёнтек из Польши. Также по ходу сезона россиянка завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада). Сейчас она занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.
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