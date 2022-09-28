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«Просто у тебя значка нет, вот и бесишься». Касаткина ответила Терюшкову

«Просто у тебя значка нет, вот и бесишься». Касаткина ответила Терюшкову
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Первая ракетка России Дарья Касаткина отреагировала на недавнее заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова. Он заявил, что оспорит в прокуратуре присвоение теннисистке звания «Заслуженный мастер спорта».

«АХАХАХАХАХАХАХА. Просто у тебя нет значка, вот и бесишься», — написала Касаткина в соцсетях, прикрепив скриншот статьи с комментарием Терюшкова.

25-летняя Касаткина в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах «Большого шлема» в своей карьере. Дарья дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2022, где проиграла будущей чемпионке, Иге Свёнтек из Польши. Также по ходу сезона россиянка завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада). Сейчас она занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.

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