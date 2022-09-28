Роман Сафиуллин обыграл обидчика Карацева и вышел в четвертьфинал в Тель-Авиве

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче второго круга турнира ATP в Тель-Авиве (Израиль). Соперником Сафиуллина, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, был аргентинец Томас Мартин Этчеверри (87), который в первом раунде выбил Аслана Карацева. Матч закончился со счётом 6:1, 6:4 в пользу Романа. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

Сафиуллин исполнил шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Он использовал три брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 75%). У его соперника шесть подач навылет и ни одной двойной ошибки; также он не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира в Тель-Авиве Сафиуллин сыграет либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с Артуром Риндеркнешем из Франции.