Роман Сафиуллин обыграл обидчика Карацева и вышел в четвертьфинал в Тель-Авиве

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче второго круга турнира ATP в Тель-Авиве (Израиль). Соперником Сафиуллина, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, был аргентинец Томас Мартин Этчеверри (87), который в первом раунде выбил Аслана Карацева. Матч закончился со счётом 6:1, 6:4 в пользу Романа. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.
Сафиуллин исполнил шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Он использовал три брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 75%). У его соперника шесть подач навылет и ни одной двойной ошибки; также он не реализовал свой единственный брейк-пойнт.
В четвертьфинале турнира в Тель-Авиве Сафиуллин сыграет либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с Артуром Риндеркнешем из Франции.
- 28 сентября 2022
-
15:53
-
15:40
-
14:25
-
13:57
-
13:07
-
12:34
-
12:24
-
11:47
-
11:07
-
10:38
-
10:38
-
09:37
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
07:54
-
06:00
-
05:41
-
00:51
-
00:40
-
00:31
-
00:12
- 27 сентября 2022
-
23:59
-
23:21
-
23:03
-
22:37
-
21:52
-
21:41
-
21:18
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
19:43
-
18:41
-
18:29