Бублик: я бы не сказал, что Джокович по-настоящему крут. Для меня таковым является Монфис

Казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, кого из «Большой тройки» считает самым крутым – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Новака Джоковича.

«Давайте будем объективны, я не проводил много времени ни с Роджером, ни с Рафой. Так что для меня самый крутой из них – это Новак. С ним мы много общались с тех пор, как началась пандемия. Я бы не сказал, что он в принципе крут, ему 35 лет, он не может быть крутым в 35 лет с двумя детьми. Он джентльмен, гордый отец и теннисист, он прекрасно подходит для этого вида спорта.

Кто действительно крут в теннисе? Гаэль Монфис. Григор Димитров тоже классный. С этими двумя я очень хорошо лажу.

Что я понимаю под словом круто? Для меня это Гаэль. Он и есть определение. Он спокойный, ему нравится публика», — приводит слова Бублика Clay Tenis.