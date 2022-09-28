Бублик: я бы не сказал, что Джокович по-настоящему крут. Для меня таковым является Монфис

Казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, кого из «Большой тройки» считает самым крутым – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Новака Джоковича.
«Давайте будем объективны, я не проводил много времени ни с Роджером, ни с Рафой. Так что для меня самый крутой из них – это Новак. С ним мы много общались с тех пор, как началась пандемия. Я бы не сказал, что он в принципе крут, ему 35 лет, он не может быть крутым в 35 лет с двумя детьми. Он джентльмен, гордый отец и теннисист, он прекрасно подходит для этого вида спорта.
Кто действительно крут в теннисе? Гаэль Монфис. Григор Димитров тоже классный. С этими двумя я очень хорошо лажу.
Что я понимаю под словом круто? Для меня это Гаэль. Он и есть определение. Он спокойный, ему нравится публика», — приводит слова Бублика Clay Tenis.
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