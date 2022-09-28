Александр Бублик подтвердил, что подрался со Зверевым в юниорском возрасте

Казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, правда ли что в юниорском возрасте он подрался с будущим олимпийским чемпионом, финалистом US Open немцем Александром Зверевым.

«Да, это правда. Я не хочу рассказывать эту историю. Это уже в прошлом. Да, мы поссорились, это было, но я не хочу вдаваться в подробности. Кто победил в драке? Мы оба живы, значит, все в выигрыше», — приводит слова Бублика Clay Tenis.

В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Примечательно, что в финале соревнований он сенсационно обыграл именно Зверева, который на тот момент являлся второй ракеткой мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Бублика.