Бублик: с тех пор как родился сын, меня ничего не волнует. Я забочусь только о нём

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как на него повлияло отцовство. В середине августа у Бублика и его жены родился сын, которого назвали Василий.
«Я изменил подход ко многим вещам после рождения сына. Как только он появился, не знаю как, но вам необходимо просто перевернуть страницу. В ту минуту, как он начинает кричать, вы должны забыть обо всех своих проблемах. Вы вне игры.
Как сын повлияет на мою карьеру? Может, хорошо, а может, и плохо. Посмотрим. Я всего 20 дней как отец. С тех пор как он родился, честно говоря, меня ничего не волнует. Я забочусь только о нём. Если вы скажете мне играть на грунте, буду играть, скажете на траве, буду играть на траве. Нужно будет играть в 23:00, я сыграю. Ничто другое не имеет для меня большего значения», — приводит слова Бублика Clay Tenis.
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