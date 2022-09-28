Доминик Тим проиграл Марину Чиличу во втором круге турнира в Тель-Авиве

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
В матче второго круга Тим (WC) в борьбе уступил чемпиону US Open – 2014 хорвату Марину Чиличу со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 44 минуты. Тим 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Чилича 15 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.
За место в полуфинале Чилич сразится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 5) — Лиам Броэди (Великобритания, Q).
Возглавил сетку соревнований в Тель-Авиве 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. Призовой фонд турнира составил $ 949 475. Финал пройдёт 2 октября.
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