Ник Кирьос раскрыл сильные и слабые стороны своей игры

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос назвал сильные и слабые стороны своей игры.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из подписчиков спросил Ника, какие элементы своей игры он может отнести к сильнейшим, а какие – к слабейшим.

Сильнейшем своим качеством Кирьос назвал подачу. «Форхенд на приёме я считал своим слабым ударом, но сейчас искренне полагаю, что это стало моей сильной стороной», — добавил Ник.

Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть года, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.