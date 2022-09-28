Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос раскрыл сильные и слабые стороны своей игры

Ник Кирьос раскрыл сильные и слабые стороны своей игры
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос назвал сильные и слабые стороны своей игры.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из подписчиков спросил Ника, какие элементы своей игры он может отнести к сильнейшим, а какие – к слабейшим.

Сильнейшем своим качеством Кирьос назвал подачу. «Форхенд на приёме я считал своим слабым ударом, но сейчас искренне полагаю, что это стало моей сильной стороной», — добавил Ник.

Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть года, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.

«Буду на ужин чёртову подачу Медведева». Ник Кирьос — гроза топ-теннисистов «Буду на ужин чёртову подачу Медведева». Ник Кирьос — гроза топ-теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022