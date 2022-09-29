Свёнтек рассказала о том, какие качества Федерера она хотела бы включить в свою игру

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выразила восхищение 20-кратным чемпионом турниром Роджером Федерером и порассуждала о том, какие качества, присущие игре швейцарского спортсмена, она хотела бы привнести себе.

«Роджер – это класс сам по себе, с точки зрения движения, техники и того, как он ведет себя за пределами корта. Я вообще впечатлена плавностью его движений и тем, как величественно он выглядит. Это вещи, которыми я безмерно восхищаюсь, но я не знаю, смогу ли я сама внедрить их в свою игру. Я постараюсь, но посмотрим», — сказала полька в интервью Eurosport.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), [11:9].