Свёнтек рассказала о том, какие качества Федерера она хотела бы включить в свою игру

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выразила восхищение 20-кратным чемпионом турниром Роджером Федерером и порассуждала о том, какие качества, присущие игре швейцарского спортсмена, она хотела бы привнести себе.
«Роджер – это класс сам по себе, с точки зрения движения, техники и того, как он ведет себя за пределами корта. Я вообще впечатлена плавностью его движений и тем, как величественно он выглядит. Это вещи, которыми я безмерно восхищаюсь, но я не знаю, смогу ли я сама внедрить их в свою игру. Я постараюсь, но посмотрим», — сказала полька в интервью Eurosport.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), [11:9].
- 29 сентября 2022
-
05:15
-
00:55
-
00:31
-
00:12
- 28 сентября 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:16
-
21:56
-
21:44
-
21:29
-
20:43
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:30
-
18:31
-
17:57
-
15:53
-
15:40
-
14:25
-
13:57
-
13:07
-
12:34
-
12:24
-
11:47
-
11:07
-
10:38
-
10:38
-
09:37
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
07:54
-
06:00
-
05:41