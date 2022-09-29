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Кэмерон Норри обыграл Каити Утиду и вышел в 1/4 финала в Сеуле

Кэмерон Норри обыграл Каити Утиду и вышел в 1/4 финала в Сеуле
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Британский теннисист Кэмерон Норри одержал победу в матче 1/8 финала турнира ATP в Сеуле (Южная Корея). Соперником Норри, занимающего 8-е место в рейтинге ATP, был представитель Японии Каити Утида (163). Британец победил Утиду со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 3 минуты.

На счету Норри шесть подач навылет и нет двойных ошибок. Британский спортсмен реализовал только четыре брейк-пойнта из шести (процент реализации составил 67%). На счету его соперника пять эйсов и четыре ошибки на подаче, реализованных брейк-пойнтов нет.

В следующей стадии Норри встретится с победителем пары Дженсон Бруксби из США (46-й номер в рейтинге) – Квон Сон У из Южной Кореи (121-й номер в рейтинге).

Сеул (м). 2-й круг
29 сентября 2022, четверг. 06:05 МСК
Каити Утида
163
Япония
Каити Утида
К. Утида
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Кэмерон Норри
8
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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