Кэмерон Норри обыграл Каити Утиду и вышел в 1/4 финала в Сеуле
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Британский теннисист Кэмерон Норри одержал победу в матче 1/8 финала турнира ATP в Сеуле (Южная Корея). Соперником Норри, занимающего 8-е место в рейтинге ATP, был представитель Японии Каити Утида (163). Британец победил Утиду со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 3 минуты.
На счету Норри шесть подач навылет и нет двойных ошибок. Британский спортсмен реализовал только четыре брейк-пойнта из шести (процент реализации составил 67%). На счету его соперника пять эйсов и четыре ошибки на подаче, реализованных брейк-пойнтов нет.
В следующей стадии Норри встретится с победителем пары Дженсон Бруксби из США (46-й номер в рейтинге) – Квон Сон У из Южной Кореи (121-й номер в рейтинге).
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