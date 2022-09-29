Отец Свёнтек высказал недовольство календарём в WTA-туре

Отец Иги Свёнтек Томаш заявил, что недоволен тем фактом, что даты Кубка Билли Джин Кинг и Итогового турнира WTA пересекаются.
«Крайне неудачный контракт. И ещё у нас очень сложная группа в Кубке Билли Джин Кинг. Даты обоих событий пропущены. Происходит столкновение между ITF (организатором финалов Кубка Билли Джин Кинг) и WTA (организатором Итогового турнира). Вместо того, чтобы заботиться о развитии женского тенниса, идти в одном направлении, они не могут общаться между собой.
Это вторая подобная конфликтная ситуация после Уимблдона. Тогда организаторы турнира и WTA не смогли договориться об отстранении спортсменов из России и Беларуси. Мне действительно не нравится то, что произошло с пересечением дат Итогового турнира и финальной части Кубка Билли Джин Кинг», — сказал Томаш Свёнтек в интервью Interia Sport.
Грядущем Кубке Билли Джин Кинг пройдёт в Глазго (Великобритания) с 8 по 13 ноября. При этом 7 ноября в Форт-Уэрте (США) cостоится финал Итогового чемпионата WTA.
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