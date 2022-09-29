«Уже скучаю по лету». Ана Иванович выложила свежее фото

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка призналась, что уже успела соскучиться по лету.
«Уже скучаю по лету», — написала она, прикрепив текст к своей фотографии.
Фото: из личного архива аны иванович
Напомним, высшее достижение 34-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу немец Бастиан Швайнштайгер.
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