Род Лэйвер назвал ошибку Ника Кирьоса в проигранном финале Уимблдона с Новаком Джоковичем

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде 84-летний австралиец Род Лэйвер высказал мнение, что австралиец Ник Кирьос допустил ошибку, поскольку не верил, что в состоянии выиграть финальный матч Уимблдона-2022, в котором его соперником был 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Джокович выиграл в четырёх сетах: 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

«Я был в восторге, что он вышел в финал. Но он не думал, что в состоянии победить.

Мысленно я сказал ему: эй, выложись на все сто, ты удивишь сам себя. Пару месяцев спустя я сказал ему: ты можешь выигрывать такие матчи; почему бы тебе не проявить себя, парень? Думаю, это задело его. Он понял, дескать, чёрт, я достаточно хорош, я могу сделать это», — приводит слова Лэйвера The Telegraph.



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