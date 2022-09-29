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Род Лэйвер высказался об окончании карьеры Роджера Федерера

Род Лэйвер высказался об окончании карьеры Роджера Федерера
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, 84-летний австралиец Род Лэйвер прокомментировал то, что 20-кратный победитель ТБШ Роджер Федерер завершил карьеру. 41-летний Федерер попрощался с теннисом после Кубка Лэйвера, который прошёл в Лондоне в минувшие выходные.

«Не так уж много людей уходят на пенсию таким образом. У Роджера была невероятно долгая и успешная карьера. Он понимал, что хочет, чтобы был какой-то момент, когда он чётко скажет: «Всё, этого достаточно».

Можно только догадываться, что он собирается делать в будущем. Ему открыты все дороги. Он мог бы стать кинозвездой», — приводит слова Лэйвера The Telegraph.

«Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом «Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом

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