«Это был фантастический день рождения!» Чилич — о победе над Тимом

Хорватский теннисист Марин Чилич (16-е место в рейтинге) прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом (173-е место в рейтинге) во втором круге турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Матч состоялся в день рождения хорвата и завершился его победой со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4. Чиличу исполнилось 34 года.
«Думаю, что это был фантастический матч. Кажется, был невероятный, потрясающий уровень игры. У нас не так много шансов сыграть матч второго раунда перед такой большой публикой, так что большое вам спасибо. Это был фантастический день рождения!» — приводит слова Марина Чилича официальный сайт ATP Tour.
За место в полуфинале Чилич сразится с победителем матча между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды, 5) и Лиамом Броэди (Великобритания, Q).
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