Стал известен пол будущего ребёнка Рафаэля Надаля

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мери Перельо ожидают сына. Об этом информирует испанское издание Hola. Мальчик должен появиться на свет в октябре.

Надаль и Перельо поженились в октябре 2019 года. Это будет их первый ребёнок.

В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел вследствие травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. В минувшие выходные Надаль сыграл на Кубке Лэйвера. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.



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