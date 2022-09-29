Каспер Рууд прошёл в четвертьфинал турнира в Сеуле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (второе место в рейтинге) одержал победу в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Норвежец обыграл чилийца Николаса Джарри (111-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Продолжительность встречи на центральном корте Олимпийского теннисного центра составила 1 час и 41 минуту. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Джарри совершил 13 эйсов, две двойные ошибки на подаче и использовал единственный брейк-пойнт.
Сеул (м). 2-й круг
29 сентября 2022, четверг. 13:10 МСК
2
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
111
Николас Джарри
Н. Джарри
В четвертьфинальном матче Рууд встретится с японским теннисистом Йосихито Нисиокой (56-е место в рейтинге).
Призовой фонд соревнований в Сеуле составил $ 1 117 930.
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