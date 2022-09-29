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Каспер Рууд прошёл в четвертьфинал турнира в Сеуле

Каспер Рууд прошёл в четвертьфинал турнира в Сеуле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (второе место в рейтинге) одержал победу в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Норвежец обыграл чилийца Николаса Джарри (111-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи на центральном корте Олимпийского теннисного центра составила 1 час и 41 минуту. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Джарри совершил 13 эйсов, две двойные ошибки на подаче и использовал единственный брейк-пойнт.

Сеул (м). 2-й круг
29 сентября 2022, четверг. 13:10 МСК
Каспер Рууд
2
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Николас Джарри
111
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри

В четвертьфинальном матче Рууд встретится с японским теннисистом Йосихито Нисиокой (56-е место в рейтинге).

Призовой фонд соревнований в Сеуле составил $ 1 117 930.

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