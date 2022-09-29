Каспер Рууд квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине

Норвежский теннисист Каспер Рууд (второе место в рейтинге AТР) квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия), который пройдет с 13 по 20 ноября.

Рууд гарантировал себе участие на Итоговом турнире после того, как в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея) обыграл чилийца Николаса Джарри (111-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Он стал третьим участником вслед за испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

На прошлом Итоговом турнире Рууд дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 6:2.

В этом сезоне Рууд выиграл турнир в Гштааде и Женеве (Швейцария), Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».