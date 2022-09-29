Каспер Рууд квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд (второе место в рейтинге AТР) квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия), который пройдет с 13 по 20 ноября.
Рууд гарантировал себе участие на Итоговом турнире после того, как в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея) обыграл чилийца Николаса Джарри (111-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Он стал третьим участником вслед за испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.
На прошлом Итоговом турнире Рууд дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 6:2.
В этом сезоне Рууд выиграл турнир в Гштааде и Женеве (Швейцария), Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
17:32
-
17:18
-
15:13
-
14:51
-
14:09
-
12:34
-
10:16
-
10:01
-
09:40
-
08:51
-
08:24
-
07:58
-
07:41
-
07:40
-
07:17
-
06:10
-
05:59
-
05:44
-
05:15
-
00:55
-
00:31
-
00:12
- 28 сентября 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:16
-
21:56
-
21:44
-
21:29
-
20:43
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:30
-
18:31
-
17:57
Партнерский контент