Фрэнсис Тиафо рассказал, как его изменила победа над Федерером и Надалем
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) рассказал, как его изменила победа в паре с Джеком Соком над Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем на прошедшем Кубке Лэйвера.
«Победа над кем-то вроде Рафы определённо изменила моё мышление о том, каким игроком я себя вижу и как я подхожу к крупнейшим турнирам в мире. Они так долго выигрывали, выигрывали и выигрывали, и, вы знаете, мы смотрим на них как на сверхлюдей. Победить их было невероятно для меня, и теперь я верю, что действительно могу сделать следующий шаг и выигрывать большие матчи и быть одним из лучших игроков в мире», — приводит слова Тиафо Sportskeeda.
Напомним, матч Сок/Тиафо — Надаль/Федерер завершился победой первых со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
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