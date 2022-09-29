Монфис заявил, что перенесёт дату возвращения в тур после травмы из-за беременности жены

Французский теннисист Гаэль Монфис (33-й в рейтинге АТР) рассказал о том, как восстанавливается после травмы из-за которой пропустил Открытый чемпионат США, а также заявил, что перенесёт дату возвращения в тур после травмы из-за беременности жены.

«Привет, друзья, хотел бы поделиться с вами новостями, потому что в последнее время я был не очень разговорчив. После травмы, которую я получил в Монреале, я вернулся в Европу и начал реабилитацию в Монако, а теперь в клинике в Женеве.



Обо мне прекрасно заботятся, и я очень доволен ежедневным прогрессом. Я считаю, что мне повезло, несмотря на проблемы, потому что я могу проводить драгоценное время с женой (теннисистка Элина Свитолина. — Прим «Чемпионата») и быть с ней на последних неделях её беременности.



Как вы можете понять, я должен перенести дату своего возвращения в связи с этим предстоящим радостным событием, но в ближайшее время я обязательно сообщу больше подробностей», — написал Монфис в социальных сетях.