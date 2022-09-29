Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака показала фотографию с боксёром Мэнни Пакьяо

Наоми Осака показала фотографию с боксёром Мэнни Пакьяо
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в своих социальных сетях показала фотографию с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинском боксёром Мэнни Пакьяо.

Осака встретилась с Пакьяо на выставочном матче с участием американского боксёра Флойда Мейвезера.

Фото: из личного архива Осаки

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный турнир японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.

43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин. В декабре он также должен провести выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне Ди Кей Йо.

«Было больно — через четыре дня я вспомнил своё имя». Самые яркие камбэки в мире тенниса «Было больно — через четыре дня я вспомнил своё имя». Самые яркие камбэки в мире тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022