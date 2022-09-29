Наоми Осака показала фотографию с боксёром Мэнни Пакьяо

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в своих социальных сетях показала фотографию с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинском боксёром Мэнни Пакьяо.

Осака встретилась с Пакьяо на выставочном матче с участием американского боксёра Флойда Мейвезера.

Фото: из личного архива Осаки

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный турнир японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.

43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин. В декабре он также должен провести выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне Ди Кей Йо.