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Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Таллине, отдав лишь три гейма

Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Таллине, отдав лишь три гейма
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Четвёртая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт с трудом пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв чешку Терезу Мартинцову.

Контавейт одержала победу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Мартинцовой один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Контавейт один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14 возможных.

В четвертьфинале Контавейт встретится с бельгийкой Исалин Бонавентюр, которая, в свою очередь, по пути к четвертьфиналу обыграла американку Шелби Роджерс и швейцарку Хиль Белен Тайхман.

Призовой фонд турнира составил € 251 750.

Таллин. 2-й круг
29 сентября 2022, четверг. 18:05 МСК
Анетт Контавейт
4
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Тереза Мартинцова
75
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
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