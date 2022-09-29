Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Таллине, отдав лишь три гейма

Четвёртая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт с трудом пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв чешку Терезу Мартинцову.

Контавейт одержала победу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Мартинцовой один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Контавейт один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14 возможных.

В четвертьфинале Контавейт встретится с бельгийкой Исалин Бонавентюр, которая, в свою очередь, по пути к четвертьфиналу обыграла американку Шелби Роджерс и швейцарку Хиль Белен Тайхман.

Призовой фонд турнира составил € 251 750.