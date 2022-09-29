Наталья Вихлянцева поделилась архивным фото с Весниной и Павлюченковой в шикарных нарядах

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в своих социальных сетях поделилась фотографией, сделанной в 2019 году, с соотечественницами Еленой Весниной и Анастасией Павлюченковой.

Фото: из личного архива Вихлянцевой

31-летняя Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 178-е место.

Елена Веснина официально профессиональную карьеру не завершила, оставив за собой возможность играть в турнирах. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублёв.