Джокович стартовал с уверенной победы на турнире в Тель-Авиве, повесив «баранку» сопернику

Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв испанца Пабло Андухара.

Новак Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Андухара три эйса, пять двойных ошибок и ноль брейк-пойнтов. Джокович восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.

В четвертьфинале Новак Джокович встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, который, в свою очередь, на пути к финалу обыграл голландца Таллона Грикспора и израильтянина Эдана Лешема.

Призовой фонд турнира составил $ 949 475. Турнир продлится до 2 октября.