Симона Халеп поделилась фотографией в роскошном платье

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях поделилась фотографией в шикарном платье.

Фото: из личного архив Халеп

Румынка 12 сентября перенесла операцию на нос. По словам спортсменки, ей исправили носовую перегородку, мешавшую полноценно дышать.

Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос». На последнем Открытом чемпионате США Халеп сенсационно проиграла в первом круге украинке Дарье Снигур со счётом 2:6, 6:0, 4:6.

Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».