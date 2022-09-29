Северин Люти: не было такой ситуации, когда Федерер не мог бы победить Джоковича и Надаля

Северин Люти, бывший теннисист, тренер, близкий друг швейцарского теннисиста Роджера Федерера рассказал, как они готовились к матчам с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«Никогда не было такой ситуации, когда он не мог бы победить их. Против таких игроков есть шанс, что вы проиграете матчи. Вы не можете победить их каждый раз. Я думаю, что также неправильно нажимать тревожную кнопку. Мы всегда анализируем игры — выиграл он их или проиграл. Вы стараетесь оставаться стабильными и не паниковать», — приводит слова Люти Sportskeeda.

На недавнем Кубке Лэйвера швейцарец провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), [11:9].