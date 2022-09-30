Корентен Муте — о потасовке с Андреевым после матча: не собираюсь извиняться за это

Французский теннисист Корентен Муте (64-й в рейтинге АТР) прокомментировал потасовку с болгарским теннисистом Адрианом Андреевым (247-й в рейтинге АТР) после совместного матча второго круга челленджера в Орлеане (Франция).
«Я не собираюсь извиняться за то, что произошло в концовке матча. Когда соперник прямо в лицо дважды посылает меня, я не могу оставить это без внимания. Может быть, для вас это нормально, но для меня нет.
В любом случае он угрожал мне и просил подождать его у выхода с корта. Я ждал, но он так и не появился в течение 10 минут. Он прятался где-то на арене за сотрудниками безопасности. Я слышал угрозы в свой адрес, поэтому, когда он выйдет из комнаты, где его прятали, я с удовольствием посмотрю, что он сделает.
С нетерпением жду, когда мы могли бы спокойно поговорить», – написал Муте в социальных сетях.
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