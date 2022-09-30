Шаповалов обыграл Албота и вышел в полуфинал турнира в Сеуле
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Канадский теннисист Денис Шаповалов одержал победу в матче 1/4 финала турнира ATP в Сеуле (Южная Корея). Соперником Шаповалова, занимающего 24-е место в рейтинге ATP, был представитель Молдавии Раду Албот (91-й номер в рейтинге). Канадец победил Албота со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут.
На счету Шаповалова шесть подач навылет и три двойные ошибки. Канадский спортсмен реализовал только четыре брейк-пойнта из десяти (процент реализации составил 40%). На счету его соперника один эйсо и нет ошибок на подаче.
В следующей стадии Шаповалов встретится с победителем пары Дженсон Бруксби из США (46-й номер рейтинга) – Кэмерон Норри из Великобритании (8-й номер рейтинга).
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