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Шаповалов обыграл Албота и вышел в полуфинал турнира в Сеуле

Шаповалов обыграл Албота и вышел в полуфинал турнира в Сеуле
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Канадский теннисист Денис Шаповалов одержал победу в матче 1/4 финала турнира ATP в Сеуле (Южная Корея). Соперником Шаповалова, занимающего 24-е место в рейтинге ATP, был представитель Молдавии Раду Албот (91-й номер в рейтинге). Канадец победил Албота со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут.

На счету Шаповалова шесть подач навылет и три двойные ошибки. Канадский спортсмен реализовал только четыре брейк-пойнта из десяти (процент реализации составил 40%). На счету его соперника один эйсо и нет ошибок на подаче.

В следующей стадии Шаповалов встретится с победителем пары Дженсон Бруксби из США (46-й номер рейтинга) – Кэмерон Норри из Великобритании (8-й номер рейтинга).

Сеул (м). 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 06:10 МСК
Раду Албот
91
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Денис Шаповалов
24
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии
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