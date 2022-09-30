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Новак Джокович заявил, что сыграл один из самых длинных геймов в карьере в Тель-Авиве

Новак Джокович заявил, что сыграл один из самых длинных геймов в карьере в Тель-Авиве
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Пабло Андухаром (6:0, 6:3) во втором круге турнира в Тель-Авиве (Израиль). По словам Джоковича, второй гейм второго сета стал одним из самых длинных за его карьеру. Тот гейм выиграл Андухар, после чего счёт в партии стал 1:1. Новак упустил пять брейк-пойнтов, гейм длился 20 минут.

«Первый матч начался для меня идеально. Я выиграл семь геймов подряд, а в восьмом гейме мы сражались, кажется, минут 15.

Это был один из самых длинных геймов, которые я когда-либо играл в своей жизни. А я сыграл очень, очень много матчей. Но спасибо Пабло за то, что сражался и провёл отличный матч», — приводит слова Джоковича Eurosport.

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