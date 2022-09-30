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Рафаэль Надаль станет второй ракеткой мира вследствие неожиданного поражения Каспера Рууда

Рафаэль Надаль станет второй ракеткой мира вследствие неожиданного поражения Каспера Рууда
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге ATP, 3 октября вернётся на вторую строчку. Это стало известно после того, как вторая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд неожиданно проиграл японцу Йосихито Нисиоке (56) в четвертьфинале турнира в Сеуле. Первым номером останется 19-летний испанец Карлос Алькарас.

В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. В минувшие выходные Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.

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