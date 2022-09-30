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Впервые с 2000 года в топ-2 рейтинга ATP окажутся соотечественники

Впервые с 2000 года в топ-2 рейтинга ATP окажутся соотечественники
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Испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль окажутся на первых двух строчках рейтинга ATP, когда 3 октября организация опубликует обновлённый рейтинг. Это стало известно после того, как вторая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд неожиданно проиграл японцу Йосихито Нисиоке (56) в четвертьфинале турнира в Сеуле. Поражение Рууда позволит Надалю подняться на второе место, Алькарас же останется первым.

Это будет первый с 2000 года случай, когда первые два места в рейтинге ATP будут занимать соотечественники. Тогда аналогичного достижения добились знаменитые американцы Андре Агасси и Пит Сампрас.

В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. В минувшие выходные Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.

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