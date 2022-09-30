Каспер Рууд объяснил неожиданное поражение от 56-й ракетки мира в четвертьфинале в Сеуле

Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, потерпевший неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, объяснил свою неудачу. Рууд проиграл Нисиоке со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

«Неудачный результат, но такое порой бывает. Я старался кое-что улучшить, дальше заходить в корт, но это привело к слишком большому количеству ошибок.

Да, всё прошло не лучшим образом. Но всё равно я склонен думать, что это позволит прибавить мне в будущем», — приводит слова норвежца France 24.

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