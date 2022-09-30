Крейчикова обыграла Хаддад-Майю и вышла в полуфинал турнира в Таллине

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) пробилась в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (15-е место в рейтинге).



Крейчикова одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Барбора сделала один эйс, две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Хаддад-Майя три раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале представительница Чехии встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (14-е место в рейтинге), которая в четвертьфинале обыграла хорватку Донну Векич (85-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.



Призовой фонд турнира составил € 251 750.