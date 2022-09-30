Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве, выиграв у Риндеркнеша
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-е место в рейтинге) вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Он одержал победу над французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (58-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Сафиуллин совершил пять эйсов, сделал одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из восьми. Риндеркнеш шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный возможный брейк-пойнт.
Тель-Авив. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 14:55 МСК
58
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
104
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Вашек Поспишил (Канада). Матч начнётся следующим запуском.
Призовой фонд турнира в Тель-Авиве составил $ 949 475.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
16:06
-
14:28
-
13:11
-
13:00
-
12:34
-
12:24
-
11:58
-
11:43
-
11:03
-
10:33
-
09:01
-
08:47
-
07:32
-
00:12
- 29 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:09
-
22:40
-
21:45
-
21:34
-
20:06
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:40
-
18:09
-
17:49
-
17:32
-
17:18
-
15:13
-
14:51
-
14:09
-
12:34
-
10:16
-
10:01
Партнерский контент