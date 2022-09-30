Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве, выиграв у Риндеркнеша

Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-е место в рейтинге) вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Он одержал победу над французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (58-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Сафиуллин совершил пять эйсов, сделал одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из восьми. Риндеркнеш шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный возможный брейк-пойнт.

В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Вашек Поспишил (Канада). Матч начнётся следующим запуском.

Призовой фонд турнира в Тель-Авиве составил $ 949 475.