Бадоса: каждый матч делает меня уязвимой. Хочу быть менее подверженной воздействию СМИ

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась мнением о воздействии на неё СМИ.

«Я бы хотела быть менее подверженной воздействию СМИ, мне это не нравится. Хочу уходить с теннисного корта и не рассказывать никому, что внутри. Это дополнительное давление, к которому я не привыкла. Я родом из деревни, любила заниматься спортом, но не знала, что теннис влечёт такое за собой.

Это вызов, который заключается в следующем: возможно, публичность — это цена, которую нужно заплатить, но я делаю то, что люблю больше всего, и мне повезло. Но отрицательная сторона всё же есть, и в этом году я, возможно, нахожусь в другом положении и замечаю, что каждый матч или всё, что я делаю за пределами тенниса, делает меня очень уязвимой», — приводит слова Бадосы Marca.