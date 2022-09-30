Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бадоса: каждый матч делает меня уязвимой. Хочу быть менее подверженной воздействию СМИ

Бадоса: каждый матч делает меня уязвимой. Хочу быть менее подверженной воздействию СМИ
Комментарии

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась мнением о воздействии на неё СМИ.

«Я бы хотела быть менее подверженной воздействию СМИ, мне это не нравится. Хочу уходить с теннисного корта и не рассказывать никому, что внутри. Это дополнительное давление, к которому я не привыкла. Я родом из деревни, любила заниматься спортом, но не знала, что теннис влечёт такое за собой.

Это вызов, который заключается в следующем: возможно, публичность — это цена, которую нужно заплатить, но я делаю то, что люблю больше всего, и мне повезло. Но отрицательная сторона всё же есть, и в этом году я, возможно, нахожусь в другом положении и замечаю, что каждый матч или всё, что я делаю за пределами тенниса, делает меня очень уязвимой», — приводит слова Бадосы Marca.

Новость по теме
Измождённая Паула Бадоса показала, как выглядит после тренировки. Фото
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Теннис WTA Паула Бадоса •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Marca

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022