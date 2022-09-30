Джокович, Кирьос, Свёнтек, Зверев и другие сыграют на выставочном турнире в Дубае

Новак Джокович и Ига Свёнтек примут участие в выставочном турнире, который пройдёт с 19 по 24 декабря в Дубае.
В соревновании «Мировая теннисная лига» выступят 16 игроков, которые будут разделены на четыре команды по четыре игрока в каждой. Жеребьёвка состоится 1 ноября. Для победы необходимо будет выиграть два сета, а тай-брейки до 10 очков решат исход игры, если оба соперника выиграют по партии.
Помимо Новака Джоковича, мужской тур представят Александр Зверев, Ник Кирьос, Григор Димитров, Доминик Тим, Феликс Оже-Альяссим, Гаэль Монфис. Также на мероприятии выступят Елена Рыбакина, Анетт Контавейт, Паула Бадоса, Симона Халеп, Арина Соболенко и Бьянка Андрееску. Развлекательную часть турнира проведут два голландских диджея – Tiesto и Armin Van Buuren.
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