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Джокович, Кирьос, Свёнтек, Зверев и другие сыграют на выставочном турнире в Дубае

Джокович, Кирьос, Свёнтек, Зверев и другие сыграют на выставочном турнире в Дубае
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Новак Джокович и Ига Свёнтек примут участие в выставочном турнире, который пройдёт с 19 по 24 декабря в Дубае.

В соревновании «Мировая теннисная лига» выступят 16 игроков, которые будут разделены на четыре команды по четыре игрока в каждой. Жеребьёвка состоится 1 ноября. Для победы необходимо будет выиграть два сета, а тай-брейки до 10 очков решат исход игры, если оба соперника выиграют по партии.

Помимо Новака Джоковича, мужской тур представят Александр Зверев, Ник Кирьос, Григор Димитров, Доминик Тим, Феликс Оже-Альяссим, Гаэль Монфис. Также на мероприятии выступят Елена Рыбакина, Анетт Контавейт, Паула Бадоса, Симона Халеп, Арина Соболенко и Бьянка Андрееску. Развлекательную часть турнира проведут два голландских диджея – Tiesto и Armin Van Buuren.

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