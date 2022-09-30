Синнер легко вышел в полуфинал турнира в Софии

Итальянский теннисист Янник Синнер (10-я ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Австралии Александаром Вукичем (144-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории ATР-250 в Софии (Болгария). Встреча состоялась на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт» на хардовом покрытии.
Синнер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету австралийца два эйса, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Это вторая победа Синнера над Вукичем. До этого Янник также в двух сетах обыграл своего соперника на турнире в Мельбурне (2021) — 6:2, 6:4.
В следующем круге Янник Синнер встретится либо с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко, либо с датчанином Хольгером Руне.
- 30 сентября 2022
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:04
-
19:54
-
18:55
-
18:16
-
18:06
-
17:45
-
16:48
-
16:06
-
14:28
-
13:11
-
13:00
-
12:34
-
12:24
-
11:58
-
11:43
-
11:03
-
10:33
-
09:01
-
08:47
-
07:32
-
00:12
- 29 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:09
-
22:40
-
21:45
-
21:34
-
20:06
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:40