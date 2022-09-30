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Синнер легко вышел в полуфинал турнира в Софии

Синнер легко вышел в полуфинал турнира в Софии
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Итальянский теннисист Янник Синнер (10-я ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Австралии Александаром Вукичем (144-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории ATР-250 в Софии (Болгария). Встреча состоялась на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Синнер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету австралийца два эйса, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Это вторая победа Синнера над Вукичем. До этого Янник также в двух сетах обыграл своего соперника на турнире в Мельбурне (2021) — 6:2, 6:4.

В следующем круге Янник Синнер встретится либо с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко, либо с датчанином Хольгером Руне.

София. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Александар Вукич
144
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
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