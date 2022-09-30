Доминик Тим: Алькарас, Синнер и Тиафо изменили теннис. Биг-3 играла более осторожно

Австрийский теннисист Доминик Тим (173-й номер мирового рейтинга) выделил теннисистов, изменивших теннис.

«Карлос Алькарас, Янник Синнер и Фрэнсис Тиафо изменили теннис, ускорили его и подняли на новый уровень. По сравнению с ними легендарная тройка является более оборонительной и осторожной», — цитирует Тима Standard.

Также теннисист поделился ожиданиями от турнира в Вене (Австрия).

«Первая часть моей карьеры была сенсационной. Было бы совершенно неправильно считать, что после неё меня ждут только бонусы. Очень жду турнир в Вене. Я, конечно, не вижу себя в качестве финалиста, но бэкхенд уже очень хорош, почти так же, как в первой части карьеры».

Ранее Доминик Тим рассказал о своих планах на концовку сезона.