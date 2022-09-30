Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства Александровой
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможной смене гражданства Екатерины Александровой (21-я ракетка мира). Ранее стало известно, что теннисистка планирует принять спортивное гражданство Чехии и ведёт переговоры об этом с местной федерацией.
«Действительно, Александрова уже очень давно живет в Чехии. Она там и тренируется, работает под руководством местных специалистов. Однако о её планах выступать под флагом этой страны мне ничего не известно. По крайней мере, со мной она на эту тему не говорила. Правда, сейчас я занимаюсь женским теннисом меньше, этот вопрос курирует Игорь Андреев. Но и он мне на этот счёт ничего не докладывал», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.
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