19-летний Руне вышел в первый полуфинал турниров ATP с мая. Он встретится с Синнером

Датский теннисист Хольгер Руне (31-я ракетка мира) в трёх сетах одолел белоруса Илью Ивашко в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Софии. Встреча проходила на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт».

Руне одержал победу со счётом 6:2, 5:7, 6:4. На счету 19-летнего игрока четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Илья Ивашко три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

В полуфинале Хольгер Руне встретится с представителем Италии Янником Синнером, который расправился с австралийцем Александаром Вукичем — 6:2, 6:3. Другую пару 1/2 финала составят Лоренцо Музетти и Марк-Андреа Хюслер.