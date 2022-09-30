19-летний Руне вышел в первый полуфинал турниров ATP с мая. Он встретится с Синнером
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Датский теннисист Хольгер Руне (31-я ракетка мира) в трёх сетах одолел белоруса Илью Ивашко в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Софии. Встреча проходила на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт».
Руне одержал победу со счётом 6:2, 5:7, 6:4. На счету 19-летнего игрока четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Илья Ивашко три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.
В полуфинале Хольгер Руне встретится с представителем Италии Янником Синнером, который расправился с австралийцем Александаром Вукичем — 6:2, 6:3. Другую пару 1/2 финала составят Лоренцо Музетти и Марк-Андреа Хюслер.
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