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19-летний Руне вышел в первый полуфинал турниров ATP с мая. Он встретится с Синнером

19-летний Руне вышел в первый полуфинал турниров ATP с мая. Он встретится с Синнером
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Датский теннисист Хольгер Руне (31-я ракетка мира) в трёх сетах одолел белоруса Илью Ивашко в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Софии. Встреча проходила на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт».

Руне одержал победу со счётом 6:2, 5:7, 6:4. На счету 19-летнего игрока четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Илья Ивашко три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

В полуфинале Хольгер Руне встретится с представителем Италии Янником Синнером, который расправился с австралийцем Александаром Вукичем — 6:2, 6:3. Другую пару 1/2 финала составят Лоренцо Музетти и Марк-Андреа Хюслер.

София. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 20:00 МСК
Илья Ивашко
71
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Хольгер Витус Нёсков Руне
31
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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