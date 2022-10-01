Петрова: несмотря на злость и мощь на корте, Серена Уильямс — очень добрый человек

Бронзовый призёр ОИ-2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась о Серене Уильямс, которую она трижды обыгрывала за свою карьеру.

«Какой запомнила Серену Уильямс? Вся моя карьера проходила параллельно с Сереной. Конечно, ей было очень сложно противостоять, но она, несмотря на свою мощь, целеустремлённость, злость на корте, на самом деле очень хороший, добрый и приветливый человек. И она, безусловно, немного поменяла ход истории: добилась колоссального количества побед — и олимпийские медали, и «Большие шлемы», единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема».



Но, помимо этих заслуг, она всегда вела много благотворительной работы, нашла себя вне тенниса, открыв линию одежды, украшений. Так что можно сказать, что она в своём роде антрепренёр. Никогда не стояла на месте, помимо тенниса, получила ещё два образования», — цитирует Петрову «Газета.ру».