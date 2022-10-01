Петрова: несмотря на злость и мощь на корте, Серена Уильямс — очень добрый человек

Бронзовый призёр ОИ-2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась о Серене Уильямс, которую она трижды обыгрывала за свою карьеру.
«Какой запомнила Серену Уильямс? Вся моя карьера проходила параллельно с Сереной. Конечно, ей было очень сложно противостоять, но она, несмотря на свою мощь, целеустремлённость, злость на корте, на самом деле очень хороший, добрый и приветливый человек. И она, безусловно, немного поменяла ход истории: добилась колоссального количества побед — и олимпийские медали, и «Большие шлемы», единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема».
Но, помимо этих заслуг, она всегда вела много благотворительной работы, нашла себя вне тенниса, открыв линию одежды, украшений. Так что можно сказать, что она в своём роде антрепренёр. Никогда не стояла на месте, помимо тенниса, получила ещё два образования», — цитирует Петрову «Газета.ру».
- 1 октября 2022
-
01:00
-
00:45
-
00:30
-
00:17
- 30 сентября 2022
-
22:54
-
22:37
-
21:16
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:04
-
19:54
-
18:55
-
18:16
-
18:06
-
17:45
-
16:48
-
16:06
-
14:28
-
13:11
-
13:00
-
12:34
-
12:24
-
11:58
-
11:43
-
11:03
-
10:33
-
09:01
-
08:47
-
07:32
-
00:12
- 29 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:09
-
22:40