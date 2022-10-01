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Надежда Петрова: Медведев вернётся на первую строчку рейтинга, если не помешают травмы

Надежда Петрова: Медведев вернётся на первую строчку рейтинга, если не помешают травмы
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Финалистка турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова предположила, сможет ли россиянин Даниил Медведев вновь стать первой ракеткой мира.

«Как скоро Медведев сможет вернуться на первую строчку рейтинга? Наверное, всё зависит от следующего сезона. В этом сезоне у него ещё и травма была, он не играл в каких-то турнирах. Надеюсь, что Даня сможет вернуться в такую же пиковую форму в новом сезоне.

Сейчас идёт небольшая смена поколений в мужском теннисе, мы это видели на US Open: появились молодые игроки, заряженные на результат, голодные до побед. Нужно будет держать себя в тонусе. С другой стороны, и некоторые звёзды уходят. Закончил карьеру Роджер Федерер, неизвестно, какие планы у Рафаэля Надаля, австриец Доминик Тим после травм тоже не может себя найти. В принципе, если Даня хорошо подготовится и пройдёт сезон без травм, то у него есть шанс вернуться на первую строку», — цитирует Петрову «Газета.ру».

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