Экс третья ракетка мира Петрова: в России нет тройки теннисисток для топ-10 рейтинга WTA

Победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова прокомментировала уровень российских теннисисток.
«Повлияла ли смена поколений на положение россиянок в женском теннисе? Безусловно, смена поколений влияет. В том поколении, к которому я относилась, уже с юных лет была серьёзная конкуренция, потом это перенеслось в юниорский теннис, в профессиональный. Может быть, мы были одной из таких первых групп, и, возможно, это нас вдвойне подстёгивало и стимулировало. Появлялись очень хорошие спортсменки, но, к сожалению, нет той тройки-четвёрки-пятёрки, которая могла бы занять места в топ-10, как у мужчин (Медведев, Рублёв, Хачанов).
Но всё впереди. Надо активно заниматься развитием детского теннисного спорта в нашей стране, воспитывать будущих чемпионов. Я приняла для себя решение, что это будет в том числе и моей задачей — передать опыт будущим поколениям», — приводит слова Петровой «Газета.ру».
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