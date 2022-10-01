Надежда Петрова: меня считали потенциальной чемпионкой «Ролан Гаррос», но получила травму
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Финалистка Открытого чемпионата Франции и US Open Надежда Петрова рассказала, удовлетворена ли она итогами карьеры. Теннисистка выиграла 37 титулов WTA в парном и одиночном разрядах.
«Обидно ли, что не завоевала всё, что могла, не выиграла турнир «Большого шлема»? Конечно! Я была в отличной форме, являлась третьей ракеткой мира, обо мне стали говорить как о потенциальной победительнице «Ролан Гаррос». И за несколько дней до турнира на тренировке я получила серьёзную травму.
Сняться с турнира не могла, попробовала выйти в первом круге, но поняла, что без шансов. И в паре несколько раз была возможность выиграть «Большой шлем», но буквально «с ракетки» эта возможность слетала. Были обидные поражения в финалах», — цитирует Петрову «Газета.ру».
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