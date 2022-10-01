Петрова отреагировала на слова Шараповой о неравенстве призовых мужчин и женщин в теннисе

Обладательница 37 титулов WTA, бронзовая медалистка Лондона-2012 Надежда Петрова ответила на вопрос о том, является ли достойной внимания вопрос равенства призовых в теннисе у мужчин и женщин. Об этом недавно высказалась Мария Шарапова.
«Может ли это как-то тормозить развитие женского тенниса? Не думаю, потому что этот вид спорта популярен во всём мире. Я бы не делала из этого глобальной проблемы. Кроме того, если посмотреть женские и мужские календари по турнирам, у женщин сетка совсем по-другому разбита. У мужчин на всех турнирах призовой фонд выше, чем у женщин. Они равные только на турнирах Большого шлема. Я не вижу в этом никакой проблемы», – приводит слова Петровой «Газета.Ru».
Ранее в сентябре Мария Шарапова вспомнила, как американка Винус Уильямс многократно в ходе своих пресс-конференций выступала за равенство призовых в мужском и женском теннисе. Шарапова подчеркнула, что готовность поднимать этот вопрос было очень смелым поступком со стороны Уильямс.
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