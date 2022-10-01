Петрова: россияне давно полюбили Кубок Кремля. Многие ради него приезжали в страну

Российская теннисистка, обладательница 37 титулов WTA, бронзовая медалистка Лондона-2012 Надежда Петрова поделилась соображениями о Кубке Кремля, в рамках которого в октябре примет участие в турнире легенд.



«Для каждого российского теннисиста Кубок Кремля был такой точкой на карте — обязательно надо было играть, никто не хотел пропускать. Приходили все знакомые, близкие, родственники. Было очень приятно после длинного сезона поиграть на домашнем корте, при своих болельщиках. Россияне всегда любили выступать на этом турнире. Прошло уже столько лет с тех пор, как я сама играла на Кубке Кремля, у меня были хорошие результаты: в одиночном разряде дошла до финала, было несколько полуфиналов, в паре вообще три раза побеждала с разными партнерами.



А теперь у организаторов появилась идея собрать игроков моего поколения, мужчин и женщин, и сделать Турнир легенд, проходящий параллельно с основными соревнованиями. Сейчас это будет называться Фестиваль тенниса. Из-за ситуации в мире, к сожалению, многие иностранные игроки не приедут, но будет много профессионалов из ближайшего зарубежья.



Я думаю, что россияне давно полюбили Кубок Кремля. Многие ради него приезжали в страну, потому что зачастую это единственная возможность увидеть спортсменов вживую и соприкоснуться с такими игроками. Это нужно и самим теннисистам, чтобы продолжать держать себя в тонусе. Хорошая игровая практика», – приводит слова Петровой «Газета.Ru».

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