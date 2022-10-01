Надаль проведёт выставочный матч с Руудом в ноябре 2022 года

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге ATP, сыграет в выставочном матче со второй ракеткой планеты, норвежцем Каспером Руудом в ноябре 2022 года.



Об этом сообщает ESPN Argentina.



Встреча пройдёт 23 ноября в столице Аргентины – Буэнос Айресе. Матч состоится на арене «Pargue Roca».



В этом году теннисисты встречались между собой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Победу праздновал Надаль со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Испанец в этом сезоне также стал чемпионом Australian Open, дошёл до полуфинала Уимблдона и четвёртого раунда US Open. Рууд, помимо выхода в решающий матч на Roland Garros — 2022, играл в финале Открытого чемпионата США по теннису.

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